Зеленский рассчитывает, что СНА помогут ему прекратить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что при новой администрации избранного президента США Джозефа Байдена Соединенные Штаты помогут прекратить войну в Донбассе.

Об этом он заявил газете New York Times после того, как высказал мнение, что демократ, несколько лет занимавший пост вице-президента США, знает и понимает Незалежную намного лучше, чем его предшественник, ныне действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам Зеленского, такое знание Украины «поможет укрепить отношения» между Киевом и Вашингтоном, а также «прекратить войну в Донбассе».

«Соединенные Штаты могут помочь», - добавил украинский лидер.

Напомним, как писал сайт kp.ru, примерно месяц назад Зеленский обратился к жителям неподконтрольных Киеву мятежных Донецкой и Луганской народных республик, пообещав им закончить войну. Ранее он говорил, что уйдет в отставку, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.