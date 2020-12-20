Зеленский рассчитывает, что СНА помогут ему прекратить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что при новой администрации избранного президента США Джозефа Байдена Соединенные Штаты помогут прекратить войну в Донбассе.
Об этом он заявил газете New York Times после того, как высказал мнение, что демократ, несколько лет занимавший пост вице-президента США, знает и понимает Незалежную намного лучше, чем его предшественник, ныне действующий глава Белого дома Дональд Трамп.
По словам Зеленского, такое знание Украины «поможет укрепить отношения» между Киевом и Вашингтоном, а также «прекратить войну в Донбассе».
«Соединенные Штаты могут помочь», - добавил украинский лидер.
Напомним, как писал сайт kp.ru, примерно месяц назад Зеленский обратился к жителям неподконтрольных Киеву мятежных Донецкой и Луганской народных республик, пообещав им закончить войну. Ранее он говорил, что уйдет в отставку, если ему не удастся достичь мира в Донбассе.