Американским пилотам посоветовали пару дней не летать после укола вакцины Moderna

В США одобрили вакцину от коронавируса Moderna Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США посоветовало американским пилотам и авиадиспетчерам после каждого укора вакцины от коронавируса, разработанной биотехнологической компанией Moderna, воздерживаться от наиболее ответственной работы в течение двух суток.

«После каждой дозы следует соблюдать 48-часовой интервал без полетов и без исполнения обязанностей, связанных с безопасностью», - говорится в рекомендации FDA.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 декабря стало известно, что вакцину против COVID-19 Moderna, которую нужно вводить дважды с перерывом между уколами в 28 дней, одобрили для использования в Соединенных Штатах. Действующий президент страны Дональд Трамп сообщил, что поставки препарата начнутся в самое ближайшее время.

Позже американский иммунолог Монсеф Слауи рассказал, что из-за серьезных проблем на финальных этапах производства вакцины компании Moderna пришлось забраковать примерно 400 тысяч доз.

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