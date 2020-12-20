Трамп встретит Рождество и Новый год в своем флоридском поместье

Резиденция Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида Фото: REUTERS

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп, которому ровно через месяц придется покинуть Белый дом, собирается встречать Рождество и Новый год в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго, а перед инаугурацией победившего на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена – вернуться в Вашингтон.

Об этом сообщает газета USA Today со ссылкой на анонимные источники, получившие такую информацию от Секретной службы США, обеспечивающей охрану первых лиц Америки.

По данным собеседников издания, Трамп улетит во Флориду 23 декабря и вернется в столицу 3 января. Газета напоминает, что ранее ходили слухи, якобы нынешний хозяин Овального кабинета или проведет зимние праздники в Белом доме, или уедет в Мар-а-Лаго, и уже не вернется в президентскую резиденцию.

Как писал сайт kp.ru, на днях Трамп заявил своим советникам, что в день инаугурации Байдена 20 января откажется покидать Белый дом.