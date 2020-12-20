Врач рассказал, у кого коронавирус может протекать особенно тяжело

Врач назвал группу людей, у которых заболевание COVID-19 может протекать особенно тяжело Фото: Александр ГЛУЗ

Сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров рассказал, какие проблемы со здоровьем повышают вероятность тяжелого течения заболевания COVID-19. Он напомнил, что в группу риска входят пожилые люди, а также пациенты с лишним весом, диабетом и другими хроническими болезнями, у них выше шанс заразиться коронавирусом, но это не значит, что они будут переносить «ковид» в тяжелой форме.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что «если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет».

Он также призвал не заниматься самолечением и ни в коем случае не принимать «просто для профилактики» разжижающие кровь препараты без назначения врача. Амиран Демуров предупредил, что бесконтрольный прием таких лекарств может привести к очень серьезным последствиям, в частности – к затяжным внутренним кровотечениям, которые сложно остановить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что примерно у 3-5% людей есть генетическая предрасположенность, из-за которой заболевание коронавирусом у них, вероятнее всего, будет протекать в тяжелой форме. Она уточнила, что это не зависит от диабета или лишнего веса.