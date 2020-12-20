В США зафиксировали рекордное число новых заразившихся коронавирусом

В США за сутки подтверждено 403359 новых случаев заражения коронавирусом Фото: REUTERS

В субботу, 19 декабря, в Соединенных Штатах зафиксировали рекордное число новых заразившихся коронавирусом – более 400 тысяч, передает агентство Reuters со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В этот день американские медики выявили 403359 новых инфицированных, что почти на 150 тысяч больше, чем 11 декабря, когда за сутки было подтверждено 244011 новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что это не окончательная цифра, подсчет продолжается.

Всего же с начала пандемии, по информации американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, коронавирусом заразились свыше 18 миллионов американцев, умерли 323,4 тысячи больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 декабря сообщалось, что число жертв COVID-19 в Штатах превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.