Министр нефти Ирана 20 декабря прибудет в Москву

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане в воскресенье, 20 декабря, вылетит из Тегерана в Москву, чтобы обсудить с российской стороной ситуацию на нефтяном рынке, передает агентство Shana.

По данным издания, глава иранского ведомства планирует встретиться с вице-премьером России Александром Новаком и министром энергетики Николаем Шульгиновым, а главной темой переговоров станет ситуация на нефтяном рынке после встречи ОПЕК+, на которой было принято решение каждый месяц повышать добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как писал сайт kp.ru, новое соглашение вступит в силу в январе 2021 года.

Информацию о визите Бижана Зангане в Москву подтвердили в Минэнерго России, уточнив, что встреча представителя Тегерана с новым главой российского энергетического ведомства состоится в понедельник, 21 декабря, передает ТАСС.