Последние новости на утро 20 декабря 2020: Зеленский признал, что невозможно объяснить отказ Украины от российской вакцины

«КП» – о последних новостях на утро 20 декабря 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 20 декабря 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не понимают, почему они должны отказываться от получения российской вакцины от коронавируса, если Евросоюз и Соединенные Штаты не поставляют Киеву свои препараты, а объяснить им это невозможно. Такое признание лидер Незалежной сделал в интервью газете New York Times, добавив, что он готовится к «информационной войне» по этому вопросу.

К слову, глава немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер назвал важное преимущество российской вакцины «Спутник V». Специалист из Германии указал, что препараты, созданные на основе аденовируса, как «Спутник V», проще транспортировать, чем зарубежные препараты, которые можно перевозить только при очень низких температурах – до минус 70°C. Профессор пояснил, что не у всех стран есть возможности транспортировки вакцины в таких условиях.

Сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров рассказал, какие проблемы со здоровьем повышают вероятность тяжелого течения заболевания COVID-19. Он напомнил, что в группу риска входят пожилые люди, а также пациенты с лишним весом, диабетом и другими хроническими болезнями, у них выше шанс заразиться коронавирусом, но это не значит, что они будут переносить «ковид» в тяжелой форме.

Тем временем в США зафиксировали рекордное число новых заразившихся коронавирусом – более 400 тысяч. Накануне американские медики выявили 403359 новых инфицированных, что почти на 150 тысяч больше, чем 11 декабря, когда за сутки было подтверждено 244011 новых случаев заражения COVID-19. Отмечается, что это не окончательная цифра, подсчет продолжается.

На сайте Белого дома еще в пятницу, оказывается, должно было появиться заявление вашингтонской администрации, в котором планировалось обвинить Россию в причастности к масштабным хакерским атакам на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру». Однако публикация этого заявления по неизвестным пока причинам была отменена.

И напоследок новость из Киева. В субботу вечером на Софийской площади в центре украинской столицы загорелась главная новогодняя ёлка страны. К счастью, никто не пострадал, а небольшой пожар очень быстро потушили стоявшие неподалеку от очага возгорания мужчины: они успели сбегать за огнетушителями в ближайший «домик», где продавали глинтвейн.

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