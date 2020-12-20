ВОЗ пообещала сообщать о деталях нового штамма коронавируса

Пока нет данных о высокой смертности от нового подтипа коронавируса, но учёные проводят срочные исследования. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тесно сотрудничает с властями Великобритании по исследованию нового штамма коронавируса. Организация пообещала сообщать общественности о его характеристиках, как только будет появляться новая информация, сказано в Twitter ВОЗ.

В организации также отметили, что власти Великобритании продолжают сообщать актуальную информацию и результаты текущих исследований

- Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях, - сказано в заявлении ВОЗ.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о распространении в стране нового штамма коронавируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что новый тип вируса может оказаться заразнее на 70%. Тогда эта информация была предварительной, но вчера, 19 декабря, её подтвердил главный врач Англии профессор Крис Уитти.