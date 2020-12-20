Генерал ВСУ объяснил, почему ситуация в Донбассе не пойдёт по "хорватскому сценарию"

На Украине объяснили невозможность "хорватского сценария" в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реализовать в Донбассе "хорватский сценарий" невозможно, заявил генерал Вооружённых сил Украины Виктор Назаров. Он также уточнил, что это бы стало очень рискованной войной на уничтожение боевого потенциала в пользу Донбасса.

- Приводят примеры, что надо было, как Хорватия делать против Сербии, когда, как помните, была у них война. Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО – мощные вооруженные силы, - объяснил Назаров в эфире "4 канала".

"Хорватский сценарий" освобождения Донбасса - это термин, часто использующий в вопросе об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним, 25 июня 1991 года Хорватия объявила о выходе из состава Югославии, но сербское население Хорватии создало на территории страны своё государство, чтобы остаться в Югославии. Хорватия расценила это как попытку присоединить часть территории страны к Сербии.

В августе 1995 года армия Хорватии начала операцию "Буря". Через несколько дней Республики Сербская Краина была ликвидирована, а 200 тысяч хорватских военных за 84 часа взяли под свой контроль все сербские территории, кроме Восточной Славонии. По разным оценкам, из Хорватии сбежали от 200 до 250 тысяч сербов, а от ста до нескольких тысяч гражданских были убиты.

В феврале 2014 года в Украине произошёл госпереворот, после чего самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости. В апреле Киев начал военную операцию против самопровозглашённых республик. По данным ООН, в конфликте за всё время погибли около 13 тысяч человек. С сентября вопрос начала регулировать Трёхсторонняя контактная группа, включающая представителей Украины, России и ОБСЕ. За шесть лет принято уже три документа по деэскалации, однако перестрелки продолжаются.