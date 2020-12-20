В Казахстане запретили условно-досрочное освобождение для осуждённых за коррупцию

Касым-Жомарт Токаев законодательно запретил госслужащим держать счета в зарубежных банках. Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий на условно-досрочное освобождение для тех, кто осуждён за коррупцию. Предполагается, что УДО станет невозможным для тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

В законе также сказано, что чиновники не имеют права открывать счета в иностранных банках и хранить в них деньги или другие ценности. Он распространяется на должностных лиц на тех, кто занимает ответственные государственные должности, депутатов парламента и судей.

Поручение о подготовке закона дал президент Токаев. Его одобрили депутаты обеих палат парламента: межлиса и сената.