В США изменили систему подсчёта ежесуточного числа новых заражённых коронавирусом

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний пояснили, что 18 декабря Техас начал предоставлять информацию о возможных случаях инфицирования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США изменили систему подсчёта случаев заражения коронавирусом в стране за сутки. Новые данные предоставили в субботу, 19 декабря. Вчера по ним было выявлено за сутки 403 359 новых случаев заражения, а общее число заболевших в США выросло до 17 391 270 за всё время эпидемии.

Число заболевших резко увеличилось из-за учёта новых данных из штата Техас. 18 декабря штат начал передавать информацию о возможных случаях заражения. До этого в статистике учитывались только заразившиеся с подтверждённым диагнозом. По какому принципу считать предоставляемые в ЦПКЗ данные власти каждого штата решают сами.

Техас предоставил данные о 171 505 новых возможных случаях заражения. Без их учёта суточный показатель заболевших составил бы 231 854 за сутки.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению действующего президента США Дональда Трампа, страна ещё в марте вышла на первое место по числу заражённых коронавирусом из-за тестирования "невероятного количества людей".