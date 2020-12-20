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Спорт

Сборная России по футболу поздравила Марио Фернандеса со свадьбой

Свадебное фото защитника московского ЦСКА опубликовал бразильский журналист
Ася КУЗНЕЦОВА
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Защитник сборной России Марио Фернандес женился

Защитник сборной России Марио Фернандес женился

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России по футболу поздравила защитника Марио Фернандеса со свадьбой. Поздраления и фото спортсмена опубликованы в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

- Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего, - сказано в поздравлении сборной.

На фото между Марио Фернандесом и его супругой стоит бразильский журналист Фабио Алейшу.

- А кто женился сегодня? Супер Марио. Поздравляю, - написал Алейшу на русском языке в своём Twitter.

В 2012 году бразильский футболист перешёл из команды "Гремио" в ЦСКА. В 2016 году он получил гражданство России, а в 2017 году его пригласили в сборную страны. Вместе с национальной командой он принял участие в чемпионате мира 2018 года, который прошёл в России.