Врачи предрекли пациенту с коронавирусом смерть в течение суток, но он смог выжить

Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей. Фото: Wave 3 News.

В американском городе Луисвилл госпитализировали мужчину с коронавирусом. Энди Смит смог выжить, хотя врачи прогнозировали ему смерть в течение 24 часов, сообщает радиостанция Wave 3 News.

Симптомы COVID-19 проявились после застолья в компании 15 человек. 34-летнем Энди Смиту становилось всё хуже. Врачи обнаружили у него пневмонию и госпитализировали. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Энди Смит рассказал, что врачи сначала считали его состояние стабильным и обещали выписать через несколько дней, но самочувствие пациента начало ухудшаться. Врачам пришлось провести интубацию лёгких из-за поражения лёгких. Жена Энди Меган Смит рассказала, что врачи предупредили её: мужу осталось жить не дольше суток.

Ради насыщения крови кислородом, врачи приняли решение перевести Смита в другую клинику и применить метод экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Это спасло мужчину, и спустя пять суток его состояние пришло в норму. Сейчас у Энди Смита осталась только проявляющаяся время от времени одышка.