Собянин предупредил пожилых москвичей об опасности крупных застолий

Москвичей предупредили об опасности подготовки к большому застолью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал старшее поколение москвичей воздержаться от новогодних хлопот. Он также отметил, что столичным жителям не следует ходить в торговые центры и магазины ради подготовки к празднику.

- Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого. Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году, порекомендовал московский мэр в эфире телеканала "Россия-1".

Сергей Собянин также заявил, что большое застолье остаётся большим риском "не только для здоровья, но и для жизни".