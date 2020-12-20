В России за сутки выявлено 28 тысяч новых случаев коронавируса

У 18,4% новых заражённых не было никаких симптомов коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 28 948 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных в России случаев болезни достигло 2 848 377 случаев. Новые случаи заражения выявлены во всех 85 регионах России. 18,4% новых пациентов не имели никаких симптомов COVID-19.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Москве - 7 263 человека. На втором месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 3 759 заболевших. На третьем месте Московская область с 1 539 новыми заражёнными.

За сутки выписались после лечения от коронавируса 20 915 человек. Всего в России выздоровели уже 2 275 657 человек.

Скончались ещё 511 человек, а всего за время эпидемии от коронавируса и сопутствующих заболеваний умерли 50 858 человек.