21 декабря жители России смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна

Фото Стаурна, Юпитера и Млечного пути над пустыней в Юте в июле 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером 21 декабря россияне смогут увидеть в небе великое соединение самых больших планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна, сообщил астроном Александр Якушев.

- 21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут, - рассказал Якушев агентству РИА Новости.

В последний раз такое сближение планет происходило в 1226 году, а в следующий раз оно ожидается в 2080-м году. Для жителей Земли оно будет выглядеть как яркая двойная звезда. На самом деле планеты будут на расстоянии 750 миллионов километров.