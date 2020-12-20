В США потребовали призвать к ответу Германию и Турцию

Экс-министр обороны США посоветовал Байдену призвать к ответу ФРГ и Турцию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избранный президент США Джо Байден должен занять жёсткую позицию в отношении ко всем союзникам Штатов по НАТО, а также "призвать к ответу" Германию, заявил в своей статье для газеты Thе New York Times бывший министр обороны США Роберт М. Гейтс.

Он также считает, что новая американская администрация должна заставить Германию отвечать за то, что мало средств тратит на НАТО, и за то, что "попытались променять экономические интересы и интересы в области безопасности Польши и Украины на выгоду от использования "Северного потока – 2".

В статье также сказано о том, что Турция закупает у России зенитно-ракетные системы С-400. Бывший глава Минобороны США считает, что санкции - хорошее начало для платы Турции за подобную сделку. Гейтс также считает, что Турция должна ответить за действия в Ливии и Сирии, противоречащие интересам других стран НАТО.