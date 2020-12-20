Опрос: На Новый год россияне мечтают о пылесосах, удочках и автомобилях

Россияне перечислили лучшие подарки на Новый год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне перечислили самые желанные подарки на Новый год. Первое место занял автомобиль, но в списке подарков мечты оказались также пылесосы, лыжи, удочки и снегоходы, сообщается в исследовании Superjob. Кроме того, россияне хотят получить в подарок дачу, украшения и пачку лотерейных билетов.

20% россиян мечтают на Новый год получить в подарок велосипед, гитару, домашнее животное, книгу, лыжи, мебель, мотоцикл, парфюм, пылесос, сертификат в спа-салон, снегоход, удочку, холодильник или швейную машинку.

Вариант ответа "автомобиль" выбрали 17% опрошенных. О недвижимости попросят Деда Мороза 14% респондентов. Из них 17% - женщины и 10% мужчин.

11% опрошенных мечтают об отдыхе на Новый год: 16% женщин и 6% мужчин, а каждый десятый россиянин хотел бы получить гаджет, сообщает РБК.

Опрос провели среди 1 600 совершеннолетних россиян с 9 по 16 декабря.