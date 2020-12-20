В Минске спецтехника стягивается перед новой акцией протеста

Площадь Независимости Минска не огорожена, как и Октябрьская площадь Фото: REUTERS

Перед началом новой акции протеста в столице Беларуси в центр города традиционно стягивается специальная техника силовиков. Очевидцы сообщают, что утром заметили колонну спецтехники по направлению из района Уручье в центр Минска. Через станцию метро "Каменная Горка" проехала колонна автозаков и небольшая колонна тракторов в сопровождении ГАИ.

В микрорайоне Минска Сухарево акция протеста началась маршем колонны местных жителей. Протестующие также выходили на акции 19 декабря, в субботу.