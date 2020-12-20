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В США неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

Всех посетителей Great Mall в Милпитасе эвакуировали, а магазины закрылись
Ася КУЗНЕЦОВА
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Неизвестный открыл огонь в торговом центре Great Mall в городе Милпитас, штат Калифорния. Он ранил одного из посетителей, а всех покупателей и сотрудников торгового центра заставил скрываться. Инцидент случился вечером в субботу, 19 декабря.

Полицейские прибыли на место к 17:16 и увидели, что некоторые посетители и работники магазинов пытаются покинуть торговый центр, однако стражи порядка попросили их вернуться и закрыться в павильонах, пока правоохранители смогли бы оценить ситуацию.

Позже полиция сообщила, что в 21:30 все люди были эвакуированы, а пострадавший доставлен в больницу. Сейчас правоохранительные органы Милпитаса проводят расследование.

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