В США неизвестный открыл стрельбу в торговом центре

Неизвестный открыл огонь в торговом центре Great Mall в городе Милпитас, штат Калифорния. Он ранил одного из посетителей, а всех покупателей и сотрудников торгового центра заставил скрываться. Инцидент случился вечером в субботу, 19 декабря.

Полицейские прибыли на место к 17:16 и увидели, что некоторые посетители и работники магазинов пытаются покинуть торговый центр, однако стражи порядка попросили их вернуться и закрыться в павильонах, пока правоохранители смогли бы оценить ситуацию.

Позже полиция сообщила, что в 21:30 все люди были эвакуированы, а пострадавший доставлен в больницу. Сейчас правоохранительные органы Милпитаса проводят расследование.