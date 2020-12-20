Мурашко оценил рост заболеваемости коронавирусом в России

Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась в двух регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заболеваемость коронавирусом в России остаётся довольно высокой, однако в последние недели нет кардинального роста, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- Пока всё-таки заболеваемость остаётся высокой. Единственное, что можно, наверное, позитивно сказать, - что кардинального роста сейчас последние недели нет, - отметил глава Минздрава в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

При этом министр отметил, что в некоторых регионах, как, например, Курганская и Новосибирская области, заболеваемость уже стабилизировалась.

Михаил Мурашко также считает, что стабилизация ситуации с коронавирусом наступит во всей России весной.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, министр Мурашко предположил, что вакцинация людей старше 60 лет может начаться уже на будущей неделе, поскольку испытания препарата на пожилых уже подходят к концу.