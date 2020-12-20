Путин рассчитывает на гибкость разведки в меняющейся мировой обстановке

Владимир Путин заявил, что преступления и репрессии против советского народа никогда не будут забыты. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на гибкую реакцию Службы внешней разведки на изменяющуюся обстановку в мире. Об этом он сообщил во время визита в штаб-квартиру СВР по случаю столетия службы.

Президент также призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих конфликтов в странах, расположенных у границ России, эффективно защищать границы и продолжать решительную и последовательную работу по борьбе с терроризмом.

- Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов, - отметил Путин во время выступления перед сотрудниками внешней разведки.

Напомним, сегодня, 20 декабря, отмечается вековой юбилей СВР.