Путин: Преступления и репрессии против советского народа никогда не будут забыты

Владимир Путин поздравил Службу внешней разведки со 100-летием Фото: REUTERS

Преступления и репрессии против советского народа никогда не будут забыты, заявил президент России Владимир Путин.

- Наша общая задача - противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны, - заявил глава государства во время своего визита в штаб-квартиру Службы внешней разведки по случаю векового юбилея ведомства.

Владимир Путин отметил, что российская общественность никогда не забудет трагических страниц двадцатого века, не забудет уроки прошлого и репрессиях собственного народа.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в своём выступлении в штаб-квартире СВР Путин также заявил о своей надежде на гибкость разведки, соответствующей общемировой изменяющейся обстановки.