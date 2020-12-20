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Папа Римский осудил потребительское отношение к Рождеству

Понтифик призвал католиков помнить об истоках праздника
Анастасия РЫШКОВА
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Папа Римский посоветовал католикам не забывать об истоках Рождества.

Папа Римский посоветовал католикам не забывать об истоках Рождества.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск призвал верующих не поддаваться потребительским настроениям и продолжать помогать нуждающимся в предверии Рождества.

"Вместо того, чтобы жаловаться на то, что пандемия не позволяет нам делать, в это трудное время сделаем что-то для того, кто нуждается: не очередной подарок нам и нашим друзьям, но нуждающемуся, о котором никто не думает", - сказал понтифик, обращаясь к верующим в воскресенье из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Он посоветовал верующим продолжать молиться и исповедоваться и не поддаваться "исступленному желанию" совершать покупки и делать друг другу подарки, сообщает ТАСС.

"Потребительство похитило у нас Рождество", - посетовал понтифик.

Понтифик напомнил, что Рождество уже близко и оно станет для каждого возможностью внутреннего обновления и поможет совершить шаги вперед, к вере и братству.

Папа Римский Франциск и ранее призывал католиков помнить об истоках Рождества и не бросаться за покупками в магазины.