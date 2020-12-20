Владимир Путин назвал основные задачи спецслужб

Путин рассказал об основных задачах спецслужб. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 20 декабря, поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и рассказал об основных задачах российских спецслужб. Он отметил, что они должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.

"Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции", — передает его слова сказал РИА Новости.

По его словам, ФСБ и другим службам важно "впредь действовать столь же решительно и последовательно".

Сотрудники ФСО должны продолжать охрану гособъектов и значимых мероприятий, а Главное управление специальных программ должно решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи в любой сложной обстановке.

В своей речи Путин напомнил, что представители вышеперечисленных служб должны также препятствовать любым попыткам исказить историю Государства Российского.

Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и пожелал успехов «всем, кто защищает Россию».