Британцы массово покидают Лондон после объявления о новых ограничениях

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж заявил, что премьер Великобритании Борис Джонсон "стал причиной первой с 1939 года эвакуации". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Лондона массово стали покидать столицу Британии после заявления премьер-министра Бориса Джонсона о введении 20 декабря новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Mail.

Издание пишет, что британцы толпами пытались выбраться из Лондона до вступления в силу новых ограничений, блокирующих въезд и выезд из города. Множество людей ринулись на крупные вокзалы Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон.

На основных автомагистралях, связывающих Лондон с другими частями страны, образовались огромные пробки.

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж оценил происходящее и отметил, что подобное происходило в Лондоне во время начала Второй мировой войны. Он язвительно поздравил Джонсона с принятым решением.

"Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона", - написал он в своем Twitter.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что из-за выявленного нового типа коронавируса в стране, который распространяется в разы быстрее и опаснее своего предшественника на 70%, правительство вынуждено принять меры и ввести новые ограничения, запрещающие без надобности выходить из дома. Премьер-министр посоветовал британцам отмечать Рождество лишь в кругу своей семьи.