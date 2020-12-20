Карабахские спасатели обнаружили тела 22 армянских военнослужащих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели МЧС Нагорного Карабаха провели поисковые работы в районе боевых действий и обнаружили тела 22 армянских военнослужащих. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба МЧС Нагорного Карабаха.

"Спасатели, проводившие поисковые работы, вынесли тела 22 военнослужащих из Горадиза, Джебраила и Ишханадзора", - сказано в сообщении.

Напомним, что 27 сентября в Нагорном Карабахе обострился 30-летний территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Баку и Ереван начали военное противостояние. Бои велись более одного месяца. За это время страны ОБСЕ, призванные урегулировать конфликт, много раз призывали конфликтующие стороны сесть за стол переговоров. Четыре попытки заключить мирное соглашение не увенчались успехом.

Перемирие было заключено лишь в ночь на 10 ноября при участии российской стороны. Основными условиями стали: прекращение любых военных действий, обмен пленными и телами убитых, и ввод в регион росийских миротворцев. Также часть территорий перешла под ведомство Баку.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.