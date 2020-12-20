В Дании, Нидерландах и Австралии выявили новую мутацию коронавируса. Фото: REUTERS

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, выявленный в сентябре, уже успел распространиться в Дании, Нидерландах и Австралии.

"Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии. Мы постоянно видим, как выявляются новые мутации коронавируса. Важно изучать их, смотреть, как они распространяются и что влекут за собой", - сказала она в интервью вещательной корпорации BBC.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые выявили новый вариант коронавируса, который быстро распространился в юго-восточной части Англии. Новый возбудитель болезни распространяется быстрее до сих пор известных штаммов.

Позднее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении новых ограничительных мер в Лондоне и на юго-востоке страны с 20 декабря, а также, что новый тип коронавируса заразнее на 70%.

В связи с этим британцы массово стали покидать Лондон.