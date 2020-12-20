Путин призвал спецслужбы противостоять попыткам переписать историю государства. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин поздравил спецслужбы с вековым юбилеем и отметил, что они должны стоять на страже границ и противостоять попыткам переписать историю страны.

"Наша общая задача - противостоять любым попыткам переписать историю, в том числе замолчать или исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, в целом в обеспечении национальной безопасности, национальных интересов нашей страны", - заявил Путин.

Президент отметил, что это особенно важно в юбилейный год великой Победы. Путин почтил память отрядов бойцов, сформированных из сотрудников органов безопасности, отметил их великий подвиг в обороне Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Курска и на других важнейших направлениях Великой Отечественной.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в своём выступлении в штаб-квартире СВР президент заявил о своей надежде на гибкость разведки.