Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса

Геннадий Онищенко оценил эпидемический процесс по коронавирусу в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил эпидемический процесс по коронавирусу в России. Он отметил, что процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей. Онищенко подчеркнул, что рост инфицированных идет, но это процесс управляем.

По мнению Онищенко, управлять эпидситуацией можно с помощью массовой вакцинации.

"Самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это то, что нам сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию. Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом", — подчеркнул он в интервью агентству РИА Новости.

Он отметил, что от начала прививки до выработки иммунитета нужен месяц, это удлиняет процесс, но другого выхода в данный момент нет.

Напомним, что в России после указа президента Владимира Путина началась вакцинация населения. В Москве открыты 70 прививочных пунктов.