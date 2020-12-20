Вучич заявил о вероятности производства вакцины "Спутник V" в Сербии

Вучич заявил о возможности производства вакцины "Спутник V" в Сербии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье во время осмотра открывающейся больницы для инфицированных коронавирусом в городе Крушевац заявил о возможности совместного производства российской вакцины "Спутник V" в Сербии. Он отметил, что такая перспектива есть, и он обсуждал это с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Если все показатели будут хорошими, а пока они положительные, думаю, что это возможно в Сербии", - подчеркнул сербский лидер. Трансляция его выступления велась агентством Tanjug.

Вучич заявил, что "Спутник V" проходит исследования в агентстве по медикаментам Сербии.

«Мы получили часть документации по первой и второй фазе, ждем документацию по третьей фазе. Меня оповестили, что наши люди из агентства по медикаментам довольны качеством», - сказал Вучич.

Он пожелал России, как можно скорее пройти вакцинацию и справится с тяжелым этапом, вызванным коронавирусом.

Напомним, что «Спутник V» является вакциной от коронавируса, разработанной учеными центра имени Гамалеи. Прививка стала первой в мире вакциной от новой болезни.

В России после указа президента Владимира Путина началась массовая вакциная.