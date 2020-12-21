Коронавирус в Москве, последние новости на 21 декабря 2020 года: клубы и рестораны столицы продолжают штрафовать

Московские кафе продолжают штрафовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне коронавирус в Москве был диагностирован еще у 7263 жителей столицы. Таким образом за прошлую неделю ковид был обнаружен у более чем 38 тысяч москвичей. Число госпитализаций также сохраняется на высоком уровне — около 1500 пациентов в сутки. Остальных заболевших оставляют на домашнем лечении.

— Напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — сообщили в московском оперштабе по противодействию распространения коронавируса.

С наступлением осени и очередными всплесками статистики по заболевшим коронавирусом в Москве начали возвращать некоторые ограничения. Например, они коснулись работы ресторанов по ночам. А вот концерты запрещать не стали. Наоборот, строго следят за форматом. Например, накануне в «Главклубе» гудела известная рэп-группа «Кровосток». Поклонники были в экстазе, а также без масок и социальной дистанции. В итоге площадке грозит закрытие.

Кстати, что касается ресторанов и баров, то там также контроль жесткий. Например, заведение «Барвиха Lounge» равнодушно отнеслось к рекомендациям Роспотребнадзора и распоряжению столичного правительства. В кафе просто закрыли двери от посторонних и продолжили обслуживать гостей после полуночи. Пока не нагрянули ревизоры.

Мэр Москвы Сергей Собянин предостерег пожилых москвичей от посещения магазинов накануне праздников. Старшему поколению лучше воздержаться от новогодних хлопот за порогами домов. Потому что большинство тяжелых пациентов с коронавирусом как раз - люди в возрасте.