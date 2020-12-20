«Тяжелый удар»: Нарышкин рассказал, как столкнулся с предательством в разведке

Сергей Нарышкин рассказал, что в свое время лично столкнулся с предательством в разведке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в свое время лично столкнулся с предательством в разведке.

"Каждое предательство, это, конечно, тяжелый удар. И, надо сказать, я на себе такой удар перенес. В моей личной профессиональной карьере, на моем пути тоже встретился предатель. Одно успокаивает - эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Звезда".

Он не стал уточнять подробности случая отметив, что «предатель и есть предатель».

Нарышкин высказал свое мнение о том, с чем может быть связано предательство на службе. Он отметил, что это качество, которое не было выявлено при отборе в период прохождения службы.

"Нельзя исключать, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены в его сознании, под влиянием тех или иных его личных качеств или обстоятельств, в которых он оказался", - сказал Нарышкин.

Он рассказал, что по каждому факту предательства проводится тщательное расследование.

Сергей Нарышкин в 1980-х годах работал в столице Бельгии Брюсселе по линии научно-технической разведки.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником и рассказал об их основных задачах.