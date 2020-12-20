Регистрацию вакцины от COVID-19 Центра Чумакова перенесли на февраль

Регистрацию вакцины от коронавируса Центра Чумакова перенесли на февраль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Центра Айрат Ишмухаметов рассказал, что регистрация вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Чумакова, перенесена на февраль.

Сообщается, что это обусловлено началом работы участка для производства вакцины.

"И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале. В том случае, конечно, если документы, которые мы сейчас готовим, в минздраве сочтут убедительными для выдачи регистрационного удостоверения", - рассказал Ишмухамедов в интервью "Российской газете".

Ранее сообщалось, что регистрация вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова, ожидалась в середине декабря.

Он пояснил, что третья фаза испытаний вакцины начнется в марте и производственная площадка позволит выпускать 10 миллионов доз в год.

В Центре имени Чумакова ученые разработали вакцину, в основе которой используется коронавирус SARS-CoV-2.