Пожар на улице Маршала Прошлякова в Москве: возгорание на складе локализовано

Локализован пожар на улице Маршала Прошлякова в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МЧС России сообщили, что пожар в Москве на улице Маршала Прошлякова локализован.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе пожарных в 20:36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров», - сообщается на сайте МЧС России.

Ранее в воскресенье поступило сообщение о пожаре на территории пром.зоны. Пожарные и спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.

На складе хранятся строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее пожар произошел в центре Москвы на улице Цветной бульвар. Возгорание произошло в одном из жилых домов, построенных в начале века. Спасатели сообщили, что из-за сложного перекрытия огонь быстро распространился на площади. Из дома были эвакуированы более 20 человек. Один житель погиб.