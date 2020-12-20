Пожар на улице Маршала Прошлякова в Москве: возгорание на складе локализовано

Локализован пожар на улице Маршала Прошлякова в Москве.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В МЧС России сообщили, что пожар в Москве на улице Маршала Прошлякова локализован.
«Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе пожарных в 20:36 пожар был локализован на общей площади около 600 квадратных метров», - сообщается на сайте МЧС России.
Ранее в воскресенье поступило сообщение о пожаре на территории пром.зоны. Пожарные и спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.
На складе хранятся строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Пожару присвоили второй ранг сложности.
Ранее пожар произошел в центре Москвы на улице Цветной бульвар. Возгорание произошло в одном из жилых домов, построенных в начале века. Спасатели сообщили, что из-за сложного перекрытия огонь быстро распространился на площади. Из дома были эвакуированы более 20 человек. Один житель погиб.