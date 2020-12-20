В Карабахе обнаружили армянских военных, считавшихся пропавшими более 70 дней. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент непризнанной НКР Араик Арутюнян сообщил, что в результате поисковых работ в Нагорном Карабахе обнаружили шестерых армянских военных, которых 70 дней считали пропавшими без вести.

"На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — сказано в посте Арутюняна.

Поисковую операцию проводили Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха, российские миротворцы и Международный комитет Красного Креста. Военнослужащих обнаружили на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Их имена: Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян, Руслан Туманян.

Арутюнян поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что по его указу продолжаются работы по поиску пропавших солдат и тел погибших. Особую признательность Арутюнян выразил командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

Ранее сообщалось, что в регионе карабахские спасатели обнаружили тела 22 погибших военнослужащих.

Напомним, в конце сентября в нагорном Карабахе возобновился территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном, продолжавшийся более одного месяца. 10 ноября при участии России конфликтующие страны заключили мирное соглашение. Основными условиями договора стали: прекращение военных действий, обмен пленными и телами убитых, ввод в регион российских миротворцев. Также к Баку перешла часть территорий.