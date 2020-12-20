Сборная России победила финнов и завоевала Кубок Первого канала

Россияне одержали победу на финнами со счетом 5:1.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сборная России завоевала Кубок Первого канала, одержав победу над финнами со счетом 5:1.
Россияне на Кубке Первого канала набрали 8 очков, став первыми в турнирной таблице. Вторыми стали шведы с результатом 4 очка, на третьем месте финны - 3, и на четвертом чехи с тем же результатом в 3 очка.
Россияне на Кубке Первого канала набрали 8 очков, став первыми в турнирной таблице.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сборная России уверенно возглавляет общую таблицу Евротура после двух этапов, набрав 16 очков. Вторыми идут чехи - 9 очков, третьими финны - 6, четвертыми шведы - 5 очков.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что этот год выдался особенным из-за коронавируса, но выдающимся по результатам.
Сборная России уверенно возглавляет общую таблицу Евротура после двух этапов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
"Посмотрим, что будет в феврале, когда будет этап в Швеции. Но пока кажется, что весь этот сезон будет проходить вот так - с серьезными ограничениями", - сказал Фазель ТАСС.
Следующий этап Евротура начнется 11 февраля в Швеции.
Следующий этап Евротура начнется 11 февраля в Швеции.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Тренер российской команды по хоккею Валерий Брагин стал первым наставником, которому после Олега Знарка удалось привести команду к победе.