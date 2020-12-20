Сборная России победила финнов и завоевала Кубок Первого канала

Россияне одержали победу на финнами со счетом 5:1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России завоевала Кубок Первого канала, одержав победу над финнами со счетом 5:1.

Россияне на Кубке Первого канала набрали 8 очков, став первыми в турнирной таблице. Вторыми стали шведы с результатом 4 очка, на третьем месте финны - 3, и на четвертом чехи с тем же результатом в 3 очка.

Россияне на Кубке Первого канала набрали 8 очков, став первыми в турнирной таблице. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России уверенно возглавляет общую таблицу Евротура после двух этапов, набрав 16 очков. Вторыми идут чехи - 9 очков, третьими финны - 6, четвертыми шведы - 5 очков.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель отметил, что этот год выдался особенным из-за коронавируса, но выдающимся по результатам.

Сборная России уверенно возглавляет общую таблицу Евротура после двух этапов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Посмотрим, что будет в феврале, когда будет этап в Швеции. Но пока кажется, что весь этот сезон будет проходить вот так - с серьезными ограничениями", - сказал Фазель ТАСС.

Следующий этап Евротура начнется 11 февраля в Швеции.

Следующий этап Евротура начнется 11 февраля в Швеции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренер российской команды по хоккею Валерий Брагин стал первым наставником, которому после Олега Знарка удалось привести команду к победе.