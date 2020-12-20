В Италии обнаружен "британский" вариант коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый «британский» тип коронавируса обнаружен в Италии. Его выявили у прибывшего из Великобритании, сообщает министерство здравоохранения страны.

Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании ( а также обнаруженный в Австралии, Нидерландах, Дании и ЮАР), выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме.

"Пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад рейсом, приземлившимся в римском аэропорту "Фьюмичино", находятся в изоляции и вместе с другими членами семьи и близким кругом контактов соблюдали все процедуры, установленные министерством здравоохранения", - сказано в сообщении минздрава.

На фоне новостей о том, что в Великобритании выявлен новый тип коронавируса, многие страны приняли решение прекратить авиасообщение с королевством. Так, власти Эстонии решили отменить все ранее запланированные рейсы.

Ранее стало известно, что в Великобритании быстро распространяется новый штамм коронавируса, который по оценкам ученых на 70% заразнее.

За последние сутки в Британии выявлено свыше 35 тысяч случаев заражения - новый рекорд со времени начала пандемии.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране усилены меры безопасности.