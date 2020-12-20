Астролог разъяснил, чем людям грозит сближение Юпитера и Сатурна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Астролог, руководитель “Русской астрологической школы” Александр Викторович Зараев в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, чем жителям Земли грозит сближение Сатурна и Юпитера. Он отметил, что это достаточно редкое соединение, встречающиеся раз в 20 лет.

«Смена поколений, смена мировоззрения, как правило, проходит под влиянием Юпитера и Сатурна. Похожий цикл начался 60 лет назад, в 1961 году. Там тоже очень много было перемен во всем мире. Оттепель, потом кризис карибский, Джон Кеннеди пришел. В этом смысле во всем мире будет меняться парадигма развития и будут под влиянием Юпитера и Сатурна меняться устои общества и государства», - сказал астролог.

Он отметил, что Юпитер в астрологии символизирует общественные связи, а Сатурн – государственные, горизонталь и вертикаль, как водораздел между старым и новым.

«Они были в соединении в Козероге. А сейчас они вошли в Водолей. Правда, они там будут в таком соединении, в орбисе, не весь год. А будут первые четыре-пять месяцев, потом Юпитер уйдет в Рыбу. И потом где-то осенью еще раз это повторится. 2021 год будет состоять как бы из трех различных сезонов энергетических», - отметил Зараев.

Он подчеркнул, что планеты окажут мощное влияние на людей. Жители Земли будут испытывать избыток энергии и перевозбужденное состояние.

«Будет смена векторов жизни у многих людей. Поэтому я ожидаю большое количество конфликтов, террористических актов, неспокойные взаимоотношения между государством и обществом в определенные периоды», - сказал астролог.

Но он подчеркнул, что такой период будет не весь год. В частности, это будет конец апреля – май, а также июнь и июль.

Астролог посоветовал беречь печень, правильно питаться, больше высыпаться, снимать напряжение массажами и различными медитациями. Зараев также рекомендовал мыслить позитивно несмотря возможные происходящие события.

«Энергетический перекос будут в своем поле наблюдать многие люди. И вот эти противовесы нужно находить, альтернативы любым отношениям, действиям или работе», - заключил астролог.