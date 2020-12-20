Reuters: Байден намерен ответить на кибератаки санкциями против России

Новоизбранный президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Новоизбранный президент США Джозеф Байден и его команда намерены ответить на хакерские атаки на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру», которые Штаты приписали России. Ответ будет заключаться в очередных санкциях против нашей страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в окружении демократа.

По словам собеседника издания, «ответ должен быть достаточно сильным», чтобы нанести серьезный «экономический, финансовый и технологический ущерб», однако при этом необходимо постараться «избежать обострения конфликта между двумя ядерными державами — противниками со времен холодной войны». Кроме того, он заявил, что команда Байдена работает над тем, чтобы снизить возможность взломов и кибершпионажа в будущем.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что на сайте Белого дома еще в пятницу должно было появиться заявление вашингтонской администрации, в котором планировалось обвинить Россию в причастности к масштабным кибератакам, однако публикация этого заявления по неизвестным пока причинам была отменена.

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Глава Белого дома Дональд Трамп не согласился с заявлением госсекретаря Майка Помпео о том, что за недавними кибератаками на американские правительственные учреждения стоят «российские хакеры». Он предположил, что ответственность за взлом может лежать на Китае (подробности).