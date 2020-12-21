Снегопады обрушатся на Москву в конце недели

Снегопады обрушатся на Москву в конце следующей недели, сугробы вырастут до 20 см. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал о том, какая погода ждет москвичей на этой неделе. Он отметил, что циклоном "Грета" принесет в столицу большое количество снега. Тишковец отметил, что первая часть недели не ознаменуется особенными погодными условиями в отличии от второй.

"Снегопады сначала начнутся в среду вечером и в течение 1,5 суток будут идти слабой интенсивности. Однако в пятницу и в ночь на субботу, с выходом "ныряющей Греты", центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится - на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до "молока" со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к коллапсу наземного и авиатранспорта", - сказал Тишковец РИА Новости.

В столице ожидается до 20-25 миллиметров осадков, что составит половину декабрьской нормы. Снежные сугробы вырастут до 20 сантиметров, в Подмосковье и до 25 сантиметров.

Температура в пятницу составит минус 2 - минус 5 градусов, а в субботу понизится до минус 7.

Ранее синоптики сообщали, что в этом году декабрь побьет рекорды по солнечным дням. В первом месяце зимы их ожидается не менее 21, в то время, как норма для столичного региона составляет всего 18 часов на 30 дней. Специалисты назвали такую погоду «миллион на миллион» отметив, что в последний раз такой декабрь был 20 лет назад.