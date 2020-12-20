Переболевшие COVID-19 рассказали о последствиях коронавируса для женщин

Стало известно, чем может быть опасен коронавирус для женщин Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Чем может быть опасен коронавирус для женщин, рассказали переболевшие COVID-19 пациентки. Многие из них признались, что после болезни у них наступил преждевременный климакс, а симптомы проявлялись еще несколько месяцев. Откровения перенесших «ковид» британок собрала газета Daily Mail.

Так, 46-летняя жительница Сомерсета, которая заразилась коронавирусом еще в марте, рассказала, что ее болезнь длилась несколько недель, а потом она не дождалась критических дней. Женщина признается, что болела очень тяжело, она с трудом вставала с дивана, а проявления недуга – слабость и спутанность сознания – продолжались так долго и были «настолько ужасными», что «отсутствие месячных было самой мелкой из моих проблем». В июне у нее участился пульс, появился жар в руках и ногах, отправилась к врачу. Специалист констатировал, что у пациентки прошла менопауза.

Похожую историю поведала 47-летняя дама из Шоттса. По ее словам, она «смирилась с концом своей фертильности». Другие переболевшие женщины жалуются, что затянувшиеся симптомы COVID-19 у них усиливаются во время критических дней.

Специализирующаяся на проблемах женского здоровья врач-терапевт Луиза Ньюсон говорит, что головокружение, утомляемость и спутанность сознания характерны и для менопаузы, и для коронавируса, а затяжными симптомами «ковида», в основном, страдают люди в возрасте около 50 лет, «поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала неожиданное последствие коронавируса – преждевременное старение организма. По ее словам, это касается даже тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме.