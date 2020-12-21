Адвокаты Трампа добиваются пересмотра итогов выборов в Пенсильвании

Личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани Фото: REUTERS

Команда юристов пока еще действующего президента США Дональда Трампа пытается добиться, чтобы Верховный суд страны все-таки пересмотрел результаты выборов в Пенсильвании.

По словам личного адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани, юристы добиваются отмены нескольких принятых в ходе разбирательств решений Верховного суда штата, что должно привести к пересмотру итогов голосования.

В заявлении избирательного штаба Трампа говорится, что местным судом «были нелегально внесены изменения в законы о голосовании в Пенсильвании непосредственно перед президентскими выборами 2020 года и после них».

Джулиани же утверждает, что «есть высокая вероятность того, что Верховный суд штата нарушил конституцию США», а высшая судебная инстанция Америки просто обязана пересмотреть это дело, так как оно имеет «общенациональное значение», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Верховный суд страны отказался рассматривать иск республиканцев, требовавших пересмотреть результаты выборов в Пенсильвании, где победил демократ Джозеф Байден.

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