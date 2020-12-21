Концепция «все включено» в отелях Турции в новом году не изменится

Ранее в Турции заявили, что не станут отменять системы «все включено» и «шведский стол», просто внесут коррективы из-за пандемии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полюбившася туристам концепция «все включено» (all inclusive) на курортах Турции в новом 2021 году останется в том же виде, что и в этом, потому что связанные с пандемией коронавируса риски сохраняются по сей день. Об этом сообщил журналистам глава Союза туроператоров страны Фируз Баглыкайя.

«Турция успешно внедрила систему «все включено» и превратила ее в преимущество, которое позволяет республике конкурировать в мировом туризме. Это чрезвычайно эффективный продукт, ориентированный на массовый туризм», - отметил он в интервью ТАСС.

Однако, по словам собеседника агентства, из-за пандемии в систему пришлось внести «некоторые коррективы, особенно это касается выдачи еды и напитков». Например, теперь в турецких отелях отдыхающие не могут сами брать со столов еду и напитки, как раньше, выбранные ими блюда выдают официанты или повара.

«Все эти ограничения были, конечно же, введены для обеспечения защиты здоровья наших гостей и сотрудников, однако никаких проблем с качеством обслуживания при этом не возникло», - подчеркнул Фируз Баглыкайя.

Он добавил, что «если борьба с пандемией будет успешно завершена, то система «все включено» сможет вновь вернуться к своей предыдущей концепции», однако «в 2021 году будут поддерживаться те же меры, которые были приняты в 2020 году».

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, как коронавирус повлиял на отдых в Турции, в частности, – на «все включено» и «шведский стол».