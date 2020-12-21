Адвокат оценил шансы прокуратуры запретить в России песню Моргенштерна «Я съел деда»

Петербургский суд послушает песню Моргенштерна «Я съел деда». Фото: instagram.com/itabriz

Адвокат Нарек Костанян в эфире Радио «Комсомольская правда» оценил шансы прокуратуры запретить в России нашумевшую песню рэпера Алишера Моргенштерна «Я съел деда» и перспективы стороны защиты убедить суд в том, что эта песня достойна того, чтобы ее слушать на разных площадках.

- Учитывая требования этики адвоката, я бы не взялся за это дело. Сейчас не буду высказывать свое профессиональное мнение на этот счет. Я бы не взялся, повторяю. Я думаю, что у органов прокуратуры есть хороший шансы добиться нужного решения. То есть о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, распространении которой на территории Российской Федерации запрещено, - сказал юрист.

Он напомнил, что кроме этого иска, в суд Колпинского района Санкт-Петербурга поданы еще четыре, всего 49 ссылок на материалы, которые Роскомнадзор считает запрещенными к распространению в России. Сайт kp.ru писал, что истцы требуют также запретить доступ к некоторым популярным аниме-сериалам.

- Если вернуться к песне к данного так называемого артиста, я думаю, что необходимо запретить распространение в интернете подобной песни, потому что, если какие-то специалисты там не видят ничего такого криминального, если повнимательней послушать эту песню, то мы услышим открытый призыв к каннибализму. Это регламентируется статьей 105 УК Российской Федерации, то есть прямое нарушение действующего уголовного законодательства, - указал адвокат.

Юрист подчеркнул, что если «послушать внимательно слова в этой песне, там переламываются кости у этого бедного деда».

- И какие-то специалисты сделали свои выводы в экспертизе. Что за специалисты? У нас только суд назначен к рассмотрению. И все экспертизы будут назначены в рамках данного судопроизводства, - сказал он.

Причем ненормативная лексика в данной ситуации в целом будет играть какую-то роль, «а конкретно – нет», потому что будет назначена лингвистическая экспертиза.

- Эксперты сделают свои выводы. Я думаю, что выводы будут такими, на основании которых суд вынесет решение о признании данной информации запрещенной в сети интернет, - подытожил адвокат.

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