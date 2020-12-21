В Британии из-за новой мутации коронавируса экстренно созвали заседание кабмина

Совещанием будет руководить лично премьер-министр Борис Джонсон Фото: REUTERS

После того, как многие страны решили ограничить сообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса, чрезвычайный комитет Cobra созвал экстренное заседание кабинета министров.

На совещании, руководить которым будет британский премьер Борис Джонсон, планируют обсудить вопросы международных перевозок в этой непростой ситуации. Встреча назначена на понедельник, 21 декабря.

Об этом сообщил официальный представитель главы правительства Соединенного Королевства, уточнив, что члены кабмина, в частности, будут решать, как обеспечить «устойчивый поток грузов в Великобританию и из нее», передает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая мутация коронавируса более заразна: как велика опасность

Тревожная новость о мутации коронавируса пришла еще в начале недели. Премьер-министр UK Борис Джонсон заявил, что новая разновидность вируса, которую все чаще определяют у заболевших граждан Великобритании, на 70 процентов более заразна, чем обычная. В связи с этим в Лондоне ввели максимальный уровень ограничений: кафе, ресторанам и барам запретили принимать клиентов (только торговля навынос и доставка), отменены массовые публичные мероприятия, запрещены сборы более шести человек и т. п. (подробности).