Как правильно выбрать новогоднюю гирлянду, рассказали в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре советуют выбирать гирлянды с адаптером Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года осталось всего десять дней, и россияне сейчас активно готовятся к празднику: покупают елочные игрушки и гирлянды. Поэтому специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации – как правильно выбрать гирлянду, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

В ведомстве советуют начать с выбора торговой точки, чтобы в случае неприятностей из-за плохого качества товара можно было предъявить законные требования к продавцу и получить компенсацию.

При выборе гирлянды в магазине нужно обратить внимание на маркировку, которая может быть размещена на упаковке, этикетке или листке-вкладыше. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что не все гирлянды служат для украшения елки, лучше выбирать мощностью не более 50 Ватт и желательно с адаптером, причем провод должен иметь толстую изоляцию.

«Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метров. Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть две, если 18 и больше – то три», - поясняют специалисты ведомства.

В ведомстве советуют внимательно осмотреть гирлянду и проверить работу всех режимов еще в магазине, а принеся домой, не включать сразу с мороза, дать ей отогреться. И напоминают, что нельзя оставлять работающую елочную гирлянду без присмотра или поливать елку с включенными на ней лампочками.